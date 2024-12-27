Білий дім заявив, що війська Північної Кореї зазнають масових втрат на війні в Україні

Лише за один тиждень на Курщині вбито та поранено тисячу військових КНДР.

Північнокорейські війська зазнають масових втрат на війні Росії проти України. Лише за останній тиждень у Курській області РФ було вбито або поранено тисячу військових КНДР.

Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону", – сказав Кірбі.

Він додав, що найближчими днями президент США Джо Байден імовірно схвалить інший безпековий пакет допомоги Україні.

Раніше американський військовий чиновник заявив, що втрати Північної Кореї стоновили "кількох сотень" солдат у Курській області.