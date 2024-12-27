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Білий дім заявив, що війська Північної Кореї зазнають масових втрат на війні в Україні

Лише за один тиждень на Курщині вбито та поранено тисячу військових КНДР.

Білий дім заявив, що війська Північної Кореї зазнають масових втрат на війні в Україні
речник Білого дому Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Північнокорейські війська зазнають масових втрат на війні Росії проти України. Лише за останній тиждень у Курській області РФ було вбито або поранено тисячу військових КНДР.

Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону", – сказав Кірбі. 

Він додав, що найближчими днями президент США Джо Байден імовірно схвалить інший безпековий пакет допомоги Україні. 

Раніше американський військовий чиновник заявив, що втрати Північної Кореї стоновили "кількох сотень" солдат у Курській області. 

  • За словами Зеленського, у Курській області Росії загинуло і було поранено понад 3 тисячі північнокорейських військових.
  • Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 1000 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
  • Національна служба розвідки Республіки Корея підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.
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