Платформа призначена для військовослужбовців, а також для родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених і звільнених із полону.

У Збройних силах України презентували єдину інформаційну платформу "На зв'язку" для захисників та їхніх родин.

Як повідомили у Генштабі, створили її Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України та Центр масштабування технологічних рішень.

"На зв'язку" насамперед призначена для військовослужбовців, а також для родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених і звільнених із полону. “На зв’язку” – це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Вся платформа побудована на системі постійного зворотного зв'язку.

Система повністю адаптована до будь-яких девайсів, тобто платформа доступна з різних пристроїв: телефонів, планшетів або комп'ютерів.

Наразі інформаційна система містить дев'ять розділів, зокрема, "Медичні послуги", "Корисна інформація", "Юридична допомога", "Робота" та інші.

На сайті є розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах цивільно-військового співробітництва та служби супроводу. Перевага під час комплектування цих посад надаватиметься кандидатам із числа військовослужбовців, звільнених з полону, осіб з інвалідністю, які виявили бажання продовжувати військову службу чи пройшли відповідну підготовку.

Інформаційна система "На зв’язку" має інтерактивну карту знижок для військовослужбовців, на якій зазначені різноманітні заклади: від магазинів оптики до перукарень, що мають спеціальні акції, програми чи вигідні пропозиції для військових. Користувачі можуть залишити відгуки чи запропонувати нові заклади. Автори додадуть їх після перевірки.