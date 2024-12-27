З російської окупації вдалося повернути доньку української військовослужбовиці

У рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA напередодні Різдва Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території 8-річну доньку військовослужбовиці. Дитина перебувала в окупації 3 роки.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ дівчинка разом з бабусею та дідусем опинились в окупації. В домі родини постійно проводили обшуки, водили на допити та погрожували забрати дитину.
"Оскільки мати дівчинки не могла самостійно її забрати, було організовано рятувальну місію. Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!", — ідеться у повідомленні.
На початку грудня в Україну з ТОТ вдалося повернути ще шістьох дітей у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
Викрадення Росією українських дітей, що відомо
- На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.
- Російські журналісти знайшли щонайменше 285 українських дітей, яких Росія розмістила в "банку" сиріт У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.
- Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо.
- Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".