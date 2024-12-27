З російської окупації вдалося повернути доньку української військовослужбовиці

У рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA напередодні Різдва Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території 8-річну доньку військовослужбовиці. Дитина перебувала в окупації 3 роки.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ дівчинка разом з бабусею та дідусем опинились в окупації. В домі родини постійно проводили обшуки, водили на допити та погрожували забрати дитину.

"Оскільки мати дівчинки не могла самостійно її забрати, було організовано рятувальну місію. Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!", — ідеться у повідомленні.

На початку грудня в Україну з ТОТ вдалося повернути ще шістьох дітей у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

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