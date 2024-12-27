У Білозерці на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного

У Білозерці Херсонської області через атаку російського БпЛА постраждав місцевий житель.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона 51-річний житель Білозерки, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини. Потерпілого госпіталізували.
Також, 27 грудня вранці селі Саблуківка Бериславського району окупанти з БпЛА атакували тричі житловий будинок.
Внаслідок скидання вибухівки в оселі потрощено дах, фасад та вибито шибки.
- За минулу добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області і місто Херсон. В результаті шестеро людей дістали поранення.