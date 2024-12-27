У Білозерці на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного

Внаслідок скидання вибухівки в оселі потрощено дах, фасад та вибито шибки.

Також, 27 грудня вранці селі Саблуківка Бериславського району окупанти з БпЛА атакували тричі житловий будинок.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 51-річний житель Білозерки, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини. Потерпілого госпіталізували.

Про це інформує Херсонська ОВА.

У Білозерці Херсонської області через атаку російського БпЛА постраждав місцевий житель.

Також в селі Саблуківка росіяни тричі атакували житловий будинок.

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