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Викрито трьох учасників агентурної мережі, які планували диверсії на залізниці у західних областях України

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викрито трьох учасників агентурної мережі, які планували диверсії на залізниці у західних областях України
Фото: прокуратура

Викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам агентурної мережі, які готували диверсії на залізниці та вели розвідувальну діяльність на користь ворога, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, двоє мешканців тимчасово окупованого Криму, які переїхали туди після 2014 року, залучили до співпраці рівнянина. Раніше чоловік вже був засуджений за торгівлю людьми та перебував на іспитовому терміні.

За їх завданням підозрюваний приїхав у м. Харків та за наданими координатами знайшов схрон зі зброєю – ручним протитанковим гранатометом РПГ-7 та боєприпасами до нього. Він переніс знахідку в інше місце та заховав у лісі, після чого передав координати схрону кураторам РФ. Надалі цю зброю мали використовувати для підривної діяльності на території України.

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У вересні 2024 року підозрюваний отримав нове завдання від представників РФ – вчинити диверсії на залізниці у західних областях України. Саме цим сполученням прямують потяги із цивільними особами, а також з гуманітарним вантажем.

Добре орієнтуючись в цьому регіоні, рівнянин самостійно обрав місце вчинення диверсії – залізничну колію поруч з розташуванням оборонної споруди «Тараканівський форт», а також місця, де він планував розмістити приховані відеокамери для фіксації диверсії.

За його задумом потяг мав зійти з рейок. Це призвело б до руйнування залізничного полотна, самого потягу та пошкодження вантажу.

Підозрюваного затримали напередодні вчинення диверсії в порядку ст. 208 КПК України, у зв’язку з чим йому не вдалося довести злочин до кінця. Під час обшуку у нього вилучили телефон з інформацією, яка розкриває діяльність цієї агентурної мережі.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентам РФ інкриміновано державну зраду та диверсію (ст. 111, ст. 113 КК України). А мешканцю м. Рівне також інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

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