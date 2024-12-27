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Financial Times: для виробництва “Орешника” росіяни використовують обладнання західних країн

Зокрема росіяни використовують для роботи обладнання японської компанії Fanuc та німецьких Siemens і Haidenhain.

Financial Times: для виробництва “Орешника” росіяни використовують обладнання західних країн
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Для виробництва балістичної ракети “Орешник” росіяни використовують обладнання західних країн, повідомляє видання Financial Times із посиланням на оголошення російського оборонного концерну та інженерного інституту. 

У 2024 році на великій російській виставці вісім китайських компаній представили 12 моделей пристроїв з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Згідно з аналізом Ради економічної безпеки України, 11 із цих моделей були оснащені контролерами японського чи німецького виробництва.

Видання зазначає, що Московський інститут теплотехніки, концерн “Сузір’я” та “Титан-Баррикади” розробляють “Орешник” із використанням устаткування японської компанії Fanuc та німецьких Siemens і Haidenhain. Зазначені компанії виробляють системи управління для верстатів із ЧПУ.

Попри те, що партнери України з протидії російські агресії декларують одним зі своїх пріоритетних завдань припинення постачань до Росії обладнання для таких верстатів, країна-агресор продовжує його отримувати. 

Видання зазначає, що, поки Кремль закуповує велику кількість високоточних металообробних верстатів у Китаї, системи керування ними продовжують поставлятися із Заходу.

Лише у цьому році німецька Haidenhain поставила в РФ такого обладнання на близько 3 млн доларів.

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