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ГУР: на Запоріжжі “задвохсотили” 3-х капітанів армії окупантів під час польової наради

По скупченню російських офіцерів завдали високоточного удару з HIMARS.

ГУР: на Запоріжжі “задвохсотили” 3-х капітанів армії окупантів під час польової наради
Фото: ГУР

Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ “Таврія”.

Як зазначає ГУР, співробітники відомства здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група “Тайфун” СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ: 

  • капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку;
  • капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника  штабу з розвідки,начальник розвідки 135-го мотострілецького полку;
  • капітан Фомін Юрій Вікторовіч, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази. 

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Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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