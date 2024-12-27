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Уночі сили протиповітряної оборони збили 13 російських "шахедів" із 24

ППО працювала в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Уночі сили протиповітряної оборони збили 13 російських "шахедів" із 24
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 27 грудня Росія завдала удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської області, а також запустила 24 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ і Міллерово. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 "шахедів" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

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