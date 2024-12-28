Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
ГоловнаСуспільствоЖиття

Bloomberg: протягом кількох місяців Україна може відійти з Курської області

Втім, українські сили вже зуміли протриматися на Курщині довше, ніж їм давали початкові прогнози. 

Bloomberg: протягом кількох місяців Україна може відійти з Курської області
ЗСУ завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області
Фото: скрин відео

Україна ризикує втратити всю російську землю, яку вона захопила, протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

На думку американських офіційних осіб, Україна може бути витіснена з Курська до весни

Зазначається, що українські війська втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії. Це потенційно позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню з Росією.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Втім, українські сили вже зуміли протриматися на Курщині довше, ніж їм давали початкові прогнози. Цьому частково сприяло рішення США дозволити Києву запускати свої ракети великої дальності по Росії.

В свою чергу, інше джерело повідомило, що відступ все ще можна буде зобразити як тактичний успіх, оскільки завдяки ньому вдалось відтягнути російські сили.

Водночас, двоє чиновників висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський накаже відступити з Курська досить швидко, щоб уникнути значних втрат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies