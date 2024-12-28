Bloomberg: протягом кількох місяців Україна може відійти з Курської області

Втім, українські сили вже зуміли протриматися на Курщині довше, ніж їм давали початкові прогнози.

ЗСУ завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області

Україна ризикує втратити всю російську землю, яку вона захопила, протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

На думку американських офіційних осіб, Україна може бути витіснена з Курська до весни

Зазначається, що українські війська втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії. Це потенційно позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню з Росією.

Втім, українські сили вже зуміли протриматися на Курщині довше, ніж їм давали початкові прогнози. Цьому частково сприяло рішення США дозволити Києву запускати свої ракети великої дальності по Росії.

В свою чергу, інше джерело повідомило, що відступ все ще можна буде зобразити як тактичний успіх, оскільки завдяки ньому вдалось відтягнути російські сили.

Водночас, двоє чиновників висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський накаже відступити з Курська досить швидко, щоб уникнути значних втрат.