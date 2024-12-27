Відкрито рух для всіх видів автотранспорту мостом через Тетерів на трасі Київ – Ковель – Ягодин

Міст було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Міст через Тетерів на трасі Київ – Ковель – Ягодин

Відкрито рух для всіх видів автотранспорту мостом через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст через річку Тетерів було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Він є складовою автомобільної дороги, що веде з Києва до кордону з Європейським Союзом.

Міст, завдовжки 290 метрів, має дві смуги руху та службові проходи, загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра.

Під час відновлення:

відновлено 12 опор мосту та збудовано дві нові;

влаштовано сталезалізобетонні прогонові будови завдовжки 289,63 метра;

виконано гідроізоляцію та укладено два шари асфальтобетонного покриття загальною площею 3400 кв.м;

на мосту встановлено гранітний бортовий камінь, на підходах – залізобетонний;

змонтовано 580 погонних метрів перильного та бар’єрного огородження;

встановлено сучасну систему з очищувальними спорудами;

нанесено горизонтальну дорожню розмітку, встановлено нові дорожні знаки.

Держагентство зазначило, що перспективна інтенсивність руху складає 6473 автомобілі на добу, а середньодобова інтенсивність руху - 5687 автомобілів на добу. При цьому розрахункова швидкість руху - 90 км/год

Строк експлуатації моста складає 85 років

Зараз підрядна організація продовжує облаштування укосів та освітлення на мосту й підходах, а в 2025 році буде завершено благоустрій прилеглих територій та влаштовано всі інженерні мережі.