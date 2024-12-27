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АТЕШ: окупанти будують захисні споруди на аеродромі Саки

Всю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу агенти передали Силам оборони України.

АТЕШ: окупанти будують захисні споруди на аеродромі Саки
Фото: АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати захисні споруди на аеродромі Саки для прикриття від ударів Сил оборони України.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" провели розвідку військової авіабази біля н.п. Новофедорівки. Було зафіксовано наявність спецтехніки та будівельні роботи, які свідчать про те, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків", – ідеться у повідомленні.

Партизани зафіксували точну кількість і типи літаків, які росіяни розмістили на аеродромі, а також системи ППО, які їх прикривають. 

З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк (РФ) на літаках Су-24М і Су-30СМ. Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту.

Всю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу агенти "АТЕШ" передали Силам оборони України.

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