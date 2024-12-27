На першому засіданні наглядова рада Агенції оборонних закупівель обрала головою Юрія Джигира

Також створили профільні комітети та винесли перше рішення.

Пройшло перше засідання наглядової ради державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони, яка розпочала роботу 17 грудня.

Як йдеться у повідомленні Агенції оборонних закупівель, головою наглядової ради обрали Юрія Джигира. Також затвердили календарний план засідань і створили комітети:

до комітету з аудиту увійшли Катерина Кузнецова, Тарас Чмут та Лукаш Столярські, який очолив комітет;

до комітету з призначень та винагород увійшли Юрій Джигир, Лукаш Столярські та Катерина Кузнецова, яка очолила комітет.

Одним із перших рішень членів Наглядової ради стало ініціювання внесення змін до Статуту Агенції. Про це офіційним листом поввдомили міністра оборони України Рустема Умєрова.

Як зазначили у Агенції, останню редакцію Статуту затвердили за день до старту роботи Наглядової ради. Ця редакція викликала занепокоєння щодо відповідності принципам належного корпоративного врядування.

"На думку членів Наглядової ради, ці зміни обмежують незалежність Наглядової ради, створюють передумови для втручання в її діяльність. Окрім того, нова редакція Статуту створює ризики дублювання функцій, конфлікту інтересів та перевищення повноважень через відсутність чіткого та збалансованого розподілу повноважень між Міністерством оборони, Наглядовою радою та Агенцією", – йдеться у повідомленні.

Тому запропонували привести положення Статуту відповідно до нормативно-правових актів та принципів корпоративного врядування ОЕСР. Особливу увагу приділять врегулюванню кадрових питань у Статуті та встановленню чітких критеріїв для визначення значних господарських зобов`язань.

До компетенцій Наглядової ради серед іншого належатиме:

погодження проєктів стратегії, фінпланів, організаційної структури Агенції;

призначення керівника, встановлення показників та оцінка ефективності діяльності директора;

затвердження антикорупційної політики;

погодження значних господарських зобов`язань, а також моніторинг виконання укладених Агенцією контрактів.

Ще у жовтні Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони, зокрема і Агенції оборонних закупівель. Серед незалежних членів наглядової ради ‎Агенції оборонних закупівель‎ є:

Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Був заступником генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);

Катерина Кузнецова (працювалана посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);

Лукаш Столярськи (працював в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою).

Представники держави – це колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.