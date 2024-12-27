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Шмигаль: будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%

Підготовлено 358 військових опорних пунктів

Шмигаль: будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%
Зуби дракона
Фото: Олексій Кулеба

Роботи з будівництва фортифікацій у Запорізькій області виконані 100%. 

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У кожному прифронтовому регіоні один з ключових пріоритетів для нас — будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби. Стан виконання робіт становить 100%", — написав Шмигаль.

За словами прем'єра, підготовлено 358 військових опорних пунктів, а також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.

  • У листопаді Кабінет Міністрів України спрямував понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку.
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