Шмигаль: будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%

Роботи з будівництва фортифікацій у Запорізькій області виконані 100%.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У кожному прифронтовому регіоні один з ключових пріоритетів для нас — будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби. Стан виконання робіт становить 100%", — написав Шмигаль.

За словами прем'єра, підготовлено 358 військових опорних пунктів, а також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.