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На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК

У фігурантів вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. 

На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Фото: Сергій Болвінов

У Харківській області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"39 обшуків у працівників РТЦК та ВЛК – службовці змовилися та "заробляли" на ухилянтах. Вони зловживали владою, діяли разом тривалий час та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи — в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними", — пише правоохоронець.

За словами Болвінова, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.

У всіх фігурантів провели обшуки, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти. 

"Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою - статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні. Справу розслідуємо за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону, оперативний супровід – управління стратегічних розслідувань області", — додає він.

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