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Біля Тиси зупинили шістьох нелегалів, які заплатили по $15 тисяч за місце у гумовому човні

Троє із нелегалів спробували утекти від прикордонників, але невдало. 

Біля Тиси зупинили шістьох нелегалів, які заплатили по $15 тисяч за місце у гумовому човні
Затримані чоловіки-нелегали
Фото: ДПСУ

Шістьох правопорушників, які планували незаконно потрапити в Угорщину, затримали учора ввечері прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Кожен із чоловіків заплатив за переправу через кордон по щонайменше 15 тисяч доларів. 

Про це повідомили у ДПСУ. 

Переправники спонукали чоловіків до перепливання річки Тиса. Надавши своїм «клієнтам» гумовий човен, ділки відправили їх на ризикований «заплив».

За 20 метрів до держрубежу «човнярів» зупинив прикордонний наряд. Троє з чоловіків, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти, їх вдалось зупинити за допомогою службового собаки.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», ще трьох притягнули до адмінвідповідальності за ст.185.10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Наразі коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, встановлюється.

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