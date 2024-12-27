До Білорусі "на оздоровлення" привезли дітей із окупованого Антрацита

До Білорусі привезли ще одну групу дітей із окупованих російськими військами територій України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на білоруські ЗМІ.
За даними видання "Гомельська правда", це - вихованці будинку-інтернату з окупованого з 2014 року міста Антрацит Луганської області. Їх відправили до санаторію "Дубровенка" під Могилевим.
Ще 40 дітей та дорослих із окупованих Донецька, Луганська та Маріуполя вивезли "на оздоровлення" до Вітебської області.
Перевезенням займався "благодійний фонд" провладного "активіста" Олексія Талая. США, ЄС та Україна раніше запровадили проти нього санкції – за організацію вивезення дітей із окупованих українських територій.
- Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі. А зараз Лукашенко також сприяє незаконній депортації українських дітей. Деяких із них вивозять в Росію, а деяких - лишають у Білорусі.
- Минулого року Європейський парламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Олександра Лукашенка. У резолюції зазначалося, що він причетний до війни проти України і є співучасником вивезення українських дітей до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де вони піддаються русифікації та ідеологічній обробці. "Європарламент вважає Лукашенка таким же відповідальним за ці воєнні злочини, як Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, і тому закликає МКС розглянути питання про видачу аналогічного міжнародного ордера на арешт Лукашенка", – йдеться у тексті документа.
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.