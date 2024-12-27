До Білорусі "на оздоровлення" привезли дітей із окупованого Антрацита

Перевезенням займався "благодійний фонд" провладного "активіста" Олексія Талая, який знаходиться під санкціями ЄС та США.

До Білорусі привезли ще одну групу дітей із окупованих російськими військами територій України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на білоруські ЗМІ.

За даними видання "Гомельська правда", це - вихованці будинку-інтернату з окупованого з 2014 року міста Антрацит Луганської області. Їх відправили до санаторію "Дубровенка" під Могилевим.

Ще 40 дітей та дорослих із окупованих Донецька, Луганська та Маріуполя вивезли "на оздоровлення" до Вітебської області.

Перевезенням займався "благодійний фонд" провладного "активіста" Олексія Талая. США, ЄС та Україна раніше запровадили проти нього санкції – за організацію вивезення дітей із окупованих українських територій.