Сирський: працюємо, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці

У нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у Telegram.

У нараді взяли участь: заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів Генштабу, командувачі видів та родів військ, а також командири окремих бойових військових частин.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів", - наголосив Сирський.

"Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб", - додав він.

Сирський зазначив, що в нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

"Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - сказав головнокомандувач.

Сирський також заслухав доповіді щодо проблем підготовки військових та їх вирішення і подякував командирам, які відповідально ставляться до підготовки та збереження особового складу.

"Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо", - додав головнокомандувач.