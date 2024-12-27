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Сирський: працюємо, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці

У нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. 

Сирський: працюємо, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці
Олександр Сирський, нарада
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у Telegram.

У нараді взяли участь: заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів Генштабу, командувачі видів та родів військ, а також командири окремих бойових військових частин.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів", - наголосив Сирський.

"Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб", - додав він.

Сирський зазначив, що в нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. 

"Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - сказав головнокомандувач.

Сирський також заслухав доповіді щодо проблем підготовки військових та їх вирішення і подякував командирам, які відповідально ставляться до підготовки та збереження особового складу.

"Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо", - додав головнокомандувач. 

  • У жовтні Сирському доповіли про пілотний проєкт, який уже на той час почали впроваджувати. Він передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки із одного місяця до 1,5. 
  • На початку грудня Сирський провів чергову службову нараду щодо підготовки військовослужбовців, на ній обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада нової Програми базової з терміном навчання 1,5 місяці. Головнокомандувач повідомив, що в грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. 
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