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Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини і поранили шістьох людей

Пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини і поранили шістьох людей
обстріли Білозерки (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області і місто Херсон. В результаті шестеро людей дістали поранення. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Комишани, Дудчани, Томина Балка, Білозерка, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Томарине, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Понятівка, Микільське, Вірівка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зміївка, Ольгівка, Монастирське, Миколаївка, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Чорнобаївка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Також окупанти понівечили садове товариство, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Учора від ворожих обстрілів постраждали 27 населених пунктів Херсонщини. 2 людини дістали поранення.

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