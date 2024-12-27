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Опитування показало падіння підтримки європейцями сценарію "з Україною до перемоги"

Лише в одній із семи держав половина респондентів висловилися проти "примирення". 

Опитування показало падіння підтримки європейцями сценарію "з Україною до перемоги"
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Організація YouGov провела опитування у семи європейських державах щодо бажаного сценарію завершення війни в Україні. Результати свідчать про суттєве падіння підтримки заяв політиків про "допомогу Україні до перемоги". 

Як пише The Guardian, лише у Швеції поразку російського агресора та повернення усіх окупованих територій вважають невід'ємними умовами миру рівно половина респондентів. Рік тому цей показник перевищував 60%. За перемовини, навіть з територіальними поступками, - 24%.

У Данії та Британії перемога України все ще залишається в пріоритеті громадян - 40% та 36% відповідно. Натомість населення Німеччини та Іспанії за рік кардинально змінило думку: за повну деокупацію та військову поразку Кремля тут лише близько чверті опитаних, а 45-46% радше бачитимуть жертву та агресора за столом переговорів. 

Погіршилася ситуація в державах, де сценарій територіальних поступок і раніше набирав більше голосів. У Франції, де рік тому обидва варіанти відповіді були в межах похибки, вже 43% громадян за переговори і лише 23% вважають, що війну варто продовжувати до переможного для України кінця.

Італія виявилася країною з найменшою кількістю прихильників перемоги України - 15% проти 55% за перемовини і втрату Україною територій.  

У кожній з держав було опитано не менше 1000 громадян у період з 3 до 18 грудня.

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