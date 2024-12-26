Також розповіли про плани на наступний рік.

ДОТ розповів про цифровізацію та оптимізацію своєї роботи (ілюстративне фото)

Державний оператор тилу (ДОТ) розробив і впровадив систему DOT-Chain, яка чудово зарекомендувала себе у постачанні харчування. Наступного року ця система допоможе пришвидшити появу необхідної техніки для військових.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зокрема, завдяки DOT-Chain:

Було скорочено цикл постачання продуктів харчування в 4 рази;

Зменшено кількість паперової роботи для військових на понад 30 тис. документів щотижня;

Завдяки DOT-Chain оброблено близько 75 тис. заявок та приблизно 450 тис. видаткових накладних;

Поставлено 647 млн кілограм продуктів;

В системі наразі працюють більше 10 постачальників та 2 тис. користувачів;

Стабільне скорочення циклу опрацювання всіх документів: з 45-60 днів на старті запуску до 14 днів у листопаді;

Створено прозоре середовище взаємодії між військовими частинами, постачальниками та ДОТ;

Запущений функціонал з онлайн-подачі начальниками продовольчого забезпечення скарг щодо якості продуктів;

Підтверджена відповідність безпеки рівня КСЗІ.

Крім цього, ДОТ перебуває на фінальному етапі отримання міжнародного сертифіката з інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.

Також цього року в ДОТ:

Впровадили системи з бухгалтерського та кадрового обліку, електронного документообігу, менеджменту задач і набору продуктів продуктів Microsoft, на основі яких ДОТ зараз розвиває власну ERP систему.

Розробка та впровадження інфраструктури, зокрема своєї і щодо ДСК;

Розбудували систему управління інформаційною безпекою;

Впровадили ІКС МОУ SAP.

Наступного року заплановано запуск модуля DOT-Chain Defense, який дозволить збирати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у БПЛА, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих комплексах та наземних станціях керування.

Крім того, ДОТ хоче додати електронне меню розкладки та впровадити ведення обліку та звітності на рівні військових частин, а у січні в DOT-Chain буде додано можливість військовим подавати онлайн-рекламації щодо термінів та якості постачання.

В ДОТ збираються залучити “білих хакерів” для пошуку потенційних вразливостей системи, впровадити двофакторну автентифікацію для всіх користувачів у системі DOT-Chain та продовжити цифровізацію внутрішніх процесів у ДОТ за рахунок розвитку ERP-систем.