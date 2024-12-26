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ДОТ розповів про цифровізацію та оптимізацію своєї роботи

Також розповіли про плани на наступний рік.

ДОТ розповів про цифровізацію та оптимізацію своєї роботи
ДОТ розповів про цифровізацію та оптимізацію своєї роботи (ілюстративне фото)
Фото: ДОТ

Державний оператор тилу (ДОТ) розробив і впровадив систему DOT-Chain, яка чудово зарекомендувала себе у постачанні харчування. Наступного року ця система допоможе пришвидшити появу необхідної техніки для військових.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зокрема, завдяки DOT-Chain:

  • Було скорочено цикл постачання продуктів харчування в 4 рази;
  • Зменшено кількість паперової роботи для військових на понад 30 тис. документів щотижня;
  • Завдяки DOT-Chain оброблено близько 75 тис. заявок та приблизно 450 тис. видаткових накладних;
  • Поставлено 647 млн кілограм продуктів;
  • В системі наразі працюють більше 10 постачальників та 2 тис. користувачів;
  • Стабільне скорочення циклу опрацювання всіх документів: з 45-60 днів на старті запуску до 14 днів у листопаді;
  • Створено прозоре середовище взаємодії між військовими частинами, постачальниками та ДОТ;
  • Запущений функціонал з онлайн-подачі начальниками продовольчого забезпечення скарг щодо якості продуктів;
  • Підтверджена відповідність безпеки рівня КСЗІ.

 

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Крім цього, ДОТ перебуває на фінальному етапі отримання міжнародного сертифіката з інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.

Також цього року в ДОТ: 

  • Впровадили системи з бухгалтерського та кадрового обліку, електронного документообігу, менеджменту задач і набору продуктів продуктів Microsoft, на основі яких ДОТ зараз розвиває власну ERP систему.
  • Розробка та впровадження інфраструктури, зокрема своєї і щодо ДСК;
  • Розбудували систему управління інформаційною безпекою;
  • Впровадили ІКС МОУ SAP.

Наступного року заплановано запуск модуля DOT-Chain Defense, який дозволить збирати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у БПЛА, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих комплексах та наземних станціях керування. 

Крім того, ДОТ хоче додати електронне меню розкладки та впровадити ведення обліку та звітності на рівні військових частин, а у січні в DOT-Chain буде додано можливість військовим подавати онлайн-рекламації щодо термінів та якості постачання.

В ДОТ збираються залучити “білих хакерів” для пошуку потенційних вразливостей системи, впровадити двофакторну автентифікацію для всіх користувачів у системі DOT-Chain та продовжити цифровізацію внутрішніх процесів у ДОТ за рахунок розвитку ERP-систем.

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