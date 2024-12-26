ДОТ розповів про цифровізацію та оптимізацію своєї роботи

Державний оператор тилу (ДОТ) розробив і впровадив систему DOT-Chain, яка чудово зарекомендувала себе у постачанні харчування. Наступного року ця система допоможе пришвидшити появу необхідної техніки для військових.
Про це повідомила пресслужба ДОТ.
Зокрема, завдяки DOT-Chain:
- Було скорочено цикл постачання продуктів харчування в 4 рази;
- Зменшено кількість паперової роботи для військових на понад 30 тис. документів щотижня;
- Завдяки DOT-Chain оброблено близько 75 тис. заявок та приблизно 450 тис. видаткових накладних;
- Поставлено 647 млн кілограм продуктів;
- В системі наразі працюють більше 10 постачальників та 2 тис. користувачів;
- Стабільне скорочення циклу опрацювання всіх документів: з 45-60 днів на старті запуску до 14 днів у листопаді;
- Створено прозоре середовище взаємодії між військовими частинами, постачальниками та ДОТ;
- Запущений функціонал з онлайн-подачі начальниками продовольчого забезпечення скарг щодо якості продуктів;
- Підтверджена відповідність безпеки рівня КСЗІ.
Крім цього, ДОТ перебуває на фінальному етапі отримання міжнародного сертифіката з інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.
Також цього року в ДОТ:
- Впровадили системи з бухгалтерського та кадрового обліку, електронного документообігу, менеджменту задач і набору продуктів продуктів Microsoft, на основі яких ДОТ зараз розвиває власну ERP систему.
- Розробка та впровадження інфраструктури, зокрема своєї і щодо ДСК;
- Розбудували систему управління інформаційною безпекою;
- Впровадили ІКС МОУ SAP.
Наступного року заплановано запуск модуля DOT-Chain Defense, який дозволить збирати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у БПЛА, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих комплексах та наземних станціях керування.
Крім того, ДОТ хоче додати електронне меню розкладки та впровадити ведення обліку та звітності на рівні військових частин, а у січні в DOT-Chain буде додано можливість військовим подавати онлайн-рекламації щодо термінів та якості постачання.
В ДОТ збираються залучити “білих хакерів” для пошуку потенційних вразливостей системи, впровадити двофакторну автентифікацію для всіх користувачів у системі DOT-Chain та продовжити цифровізацію внутрішніх процесів у ДОТ за рахунок розвитку ERP-систем.