Зеленський: у нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога

Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання зброї - це потрібно, щоб вирівняти ситуацію.
Про це у своєму зверненні розповів президент Україн Володимир Зеленський.
“Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії”, - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що в України є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога.
“Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі”, - запевнив голова держави.
Володимир Зеленський подякував за влучні удари всім нашим залученим структурам, зокрема ЗСУ, СБУ, ГУР та зовнішній розвідці.
- ЗСУ уразили військово-промисловий комплекс у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
- Напередодні СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині. Пункт управління знаходився у покинутій цивільній будівлі.