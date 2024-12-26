Зеленський: у нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога

Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання зброї - це потрібно, щоб вирівняти ситуацію.

Про це у своєму зверненні розповів президент Україн Володимир Зеленський.

“Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії”, - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в України є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога.

“Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі”, - запевнив голова держави.

Володимир Зеленський подякував за влучні удари всім нашим залученим структурам, зокрема ЗСУ, СБУ, ГУР та зовнішній розвідці.