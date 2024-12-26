Які подарунки українці купують на Новий рік

Мережа торгових центрів “Епіцентр” проаналізувала продажі останнього тижня 2024 року, щоб зрозуміти, які товари формують структуру святкових покупок.

Топ-10 подарунків в Епіцентрі:

Порцелянова біла тарілка Diamond

Набір плед та шкарпетки

Бокал для шампанського

Набір склянок для віскі

Різдвяна ароматична свічка в склі «Яблуко та апельсин» або «Різдвяний апельсин»

Сковорідка

Календар з передбаченнями на 2025 рік

Подушки

Набір каструль

Аромадифузор

“Цікава тенденція цього року - переорієнтація покупців із наборів посуду на поштучний асортимент. Популярності набирають кольорові бокали та бокали незвичних форм, які додають святковому столу унікального стилю. Продажі віскі, які помітно зросли в останні роки, вплинули і на попит на відповідний посуд”, - пояснює директор відділу “Деко” мережі торгових центрів “Епіцентр” Марина Бевзюк.

До прикладу, цьогоріч у відділі “Деко” покупці стали частіше купувати бокали для шампанського поштучно. Попри цей загальний тренд, в топі новорічних подарунків залишаються набори бокалів для шампанського та склянок для віскі. А топовими позиціями в період передноворічного шопінгу стали білі порцелянові тарілки.

Традиційні кухонні товари, такі як сковороди, багато років поспіль зберігають в Епіцентрі свої позиції в категорії практичних новорічних подарунків. Стабільно високий інтерес споживачів до товарів тривалого використання: набори каструль і чайників.

В сегменті текстилю та товарів для створення затишку особливу популярність мають пледи та декоративні подушки з новорічними дизайнами. Новинкою новорічного асортименту стали набори пледів зі шкарпетками, які одразу ж вийшли у топ продажів мережі. Купують також подушки-обіймашки, кухонний текстиль та домашній одяг і взуття з новорічною тематикою. Акценти цього року українці зробили й на практичні речі: ортопедичні подушки, ковдри і матраци.

Загальну атмосферу святкового сезону визначають універсальні аксесуари та товари для організації простору. Свічки, підсвічники та аромадифузори, а також косметичні аксесуари й органайзери для дому - це не лише подарунки, але й практичні рішення.

Також велику популярність мають календарі з передбаченнями на 2025 рік. Незмінною тенденцією останніх років є стійке зростання попиту на книги та набори для творчості. Традиційно на подарунки обирають щоденники на наступний рік та записники.



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