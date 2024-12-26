Які подарунки українці купують на Новий рік

Мережа торгових центрів “Епіцентр” проаналізувала продажі останнього тижня 2024 року, щоб зрозуміти, які товари формують структуру святкових покупок.
Топ-10 подарунків в Епіцентрі:
- Порцелянова біла тарілка Diamond
- Набір плед та шкарпетки
- Бокал для шампанського
- Набір склянок для віскі
- Різдвяна ароматична свічка в склі «Яблуко та апельсин» або «Різдвяний апельсин»
- Сковорідка
- Календар з передбаченнями на 2025 рік
- Подушки
- Набір каструль
- Аромадифузор
“Цікава тенденція цього року - переорієнтація покупців із наборів посуду на поштучний асортимент. Популярності набирають кольорові бокали та бокали незвичних форм, які додають святковому столу унікального стилю. Продажі віскі, які помітно зросли в останні роки, вплинули і на попит на відповідний посуд”, - пояснює директор відділу “Деко” мережі торгових центрів “Епіцентр” Марина Бевзюк.
До прикладу, цьогоріч у відділі “Деко” покупці стали частіше купувати бокали для шампанського поштучно. Попри цей загальний тренд, в топі новорічних подарунків залишаються набори бокалів для шампанського та склянок для віскі. А топовими позиціями в період передноворічного шопінгу стали білі порцелянові тарілки.
Традиційні кухонні товари, такі як сковороди, багато років поспіль зберігають в Епіцентрі свої позиції в категорії практичних новорічних подарунків. Стабільно високий інтерес споживачів до товарів тривалого використання: набори каструль і чайників.
В сегменті текстилю та товарів для створення затишку особливу популярність мають пледи та декоративні подушки з новорічними дизайнами. Новинкою новорічного асортименту стали набори пледів зі шкарпетками, які одразу ж вийшли у топ продажів мережі. Купують також подушки-обіймашки, кухонний текстиль та домашній одяг і взуття з новорічною тематикою. Акценти цього року українці зробили й на практичні речі: ортопедичні подушки, ковдри і матраци.
Загальну атмосферу святкового сезону визначають універсальні аксесуари та товари для організації простору. Свічки, підсвічники та аромадифузори, а також косметичні аксесуари й органайзери для дому - це не лише подарунки, але й практичні рішення.
Також велику популярність мають календарі з передбаченнями на 2025 рік. Незмінною тенденцією останніх років є стійке зростання попиту на книги та набори для творчості. Традиційно на подарунки обирають щоденники на наступний рік та записники.
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