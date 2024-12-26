Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ГоловнаСуспільствоЖиття

Які подарунки українці купують на Новий рік Новини компаній

Які подарунки українці купують на Новий рік
Топ подарунків на Новий рік

Мережа торгових центрів “Епіцентр” проаналізувала продажі останнього тижня 2024 року, щоб зрозуміти, які товари формують структуру святкових покупок.

Топ-10 подарунків в Епіцентрі:

  • Порцелянова біла тарілка Diamond
  • Набір плед та шкарпетки
  • Бокал для шампанського
  • Набір склянок для віскі
  • Різдвяна ароматична свічка в склі «Яблуко та апельсин» або «Різдвяний апельсин»
  • Сковорідка
  • Календар з передбаченнями на 2025 рік
  • Подушки
  • Набір каструль
  •  Аромадифузор

“Цікава тенденція цього року - переорієнтація покупців із наборів посуду на поштучний асортимент. Популярності набирають кольорові бокали та бокали незвичних форм, які додають святковому столу унікального стилю. Продажі віскі, які помітно зросли в останні роки, вплинули і на попит на відповідний посуд”, - пояснює директор відділу “Деко” мережі торгових центрів “Епіцентр” Марина Бевзюк.

До прикладу, цьогоріч у відділі “Деко” покупці стали частіше купувати бокали для шампанського поштучно. Попри цей загальний тренд, в топі новорічних подарунків залишаються набори бокалів для шампанського та склянок для віскі. А топовими позиціями в період передноворічного шопінгу стали білі порцелянові тарілки. 

Традиційні кухонні товари, такі як сковороди, багато років поспіль зберігають в Епіцентрі свої позиції в категорії практичних новорічних подарунків. Стабільно високий інтерес споживачів до товарів тривалого використання: набори каструль і чайників.

В сегменті текстилю та товарів для створення затишку особливу популярність мають пледи та декоративні подушки з новорічними дизайнами. Новинкою новорічного асортименту стали набори пледів зі шкарпетками, які одразу ж вийшли у топ продажів мережі. Купують також подушки-обіймашки, кухонний текстиль та домашній одяг і взуття з новорічною тематикою. Акценти цього року українці зробили й на практичні речі: ортопедичні подушки, ковдри і матраци.

Загальну атмосферу святкового сезону визначають універсальні аксесуари та товари для організації простору. Свічки, підсвічники та аромадифузори, а також косметичні аксесуари й органайзери для дому - це не лише подарунки, але й практичні рішення. 

Також велику популярність мають календарі з передбаченнями на 2025 рік. Незмінною тенденцією останніх років є стійке зростання попиту на книги та набори для творчості. Традиційно на подарунки обирають щоденники на наступний рік та записники.  

Матеріал розміщено на правах реклами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies