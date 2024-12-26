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ДБР повідомило про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів

Слідство встановило факти побиття старшим лейтенантом своїх підлеглих.

ДБР повідомило про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

Зокрема, в кінці лютого 2024 року на Дніпропетровщині він побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення і роздягнути його аби принизити, а потім побив його.

"Через місяць в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняли побитого зі землі, приставили до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин", - розповіли в ДБР.

Зафіксовано й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року на Дніпропетровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення в інтернеті відео, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови проживання. Після цього, старший лейтенант умисно завдавав йому удар в обличчя.

20 грудня в Тернополі вийшов з-під варти під заставу командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк.  19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Справа 211-ї бригади

  • Раніше "Українська правда" оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211-ої понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.
  • Встановлено, що восени 2023 року Побережнюк залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. 
  • У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.
  • Згодом стало відомо, що ситуацію у бригаді розпорядився вивчити міністр оборони Рустем Умєров
  • Правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб бригади за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Крім того, командиру бригади повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
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