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Житель Миколаївщини отримав 11 років тюрми. Він “здавав” українських патріотів на російських блокпостах

Після захоплення Снігурівського району він підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на блокпостах. Після деокупації росіяни покинули свого поплічника, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Житель Миколаївщини отримав 11 років тюрми. Він “здавав” українських патріотів на російських блокпостах
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав поплічник рф, який співпрацював з рашистами під час боїв за Миколаїв, повідомляє СБУ. 

Фігурантом є 25-річний житель Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах. Там він отримав автоматичну зброю та завдання від ворога: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію нашої держави.

За інструкцією окупантів фігурант зупиняв цивільні автомобілі і, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу. Потім зловмисник під виглядом «перевірки» відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. У більшості потерпілих це майно тут же «конфісковували». 

Після цього зрадник наводив автомат на людей і намагався змусити їх залишитися на окупованій тоді частині території Миколаївщини та співпрацювати з рашистами. Більшу частину потерпілих просто «розвертали» назад, але поверталися вони уже без свого майна.

Під час звільнення райцентру Силами оборони України окупанти покинули свого поплічника на території громади, коли тікали на лівобережжя Херсонщини. Щоб уникнути покарання, ворожий пособник намагався бути «непомітним» і постійно змінював адреси тимчасового проживання в регіоні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

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За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

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