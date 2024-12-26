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Командувач Нацгвардії заявив, що 60% нацгвардійців перебувають безпосередньо на війні

Ще 40% – це правоохоронна складова.

Командувач Нацгвардії заявив, що 60% нацгвардійців перебувають безпосередньо на війні
Олександр Півненко
Фото: Wikimedia

Національна гвардія України (НГУ) як структурний підрозділ МВС виконує бойові та правоохоронні функції: 60% бійців перебувають безпосередньо на лінії фронту. 

Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". 

"60% перебуває на війні, 40% – це правоохоронна складова. У цифрах конкретизувати не можемо", – сказав Півненко.

Він наголосив, що Нацгвардія як структурний підрозділ МВС має певні переваги.

"Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями", – наголосив Півненко.

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За його словами, на урядовому рівні міністр підтримує потреби в матеріально-технічному забезпеченні НГУ, сприяє внесенню потрібних законодавчих змін для оптимізації роботи НГУ.

"Багато завдань на всій території держави ми виконуємо спільно з іншими підрозділами МВС – і це про швидку взаємодію", – додав командувач Нацгвардії.

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