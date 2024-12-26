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Росія вдарила по ринку у Нікополі, є поранені (доповнено)

Окупанти вдарили по ринку дроном-камікадзе. 

Росія вдарила по ринку у Нікополі, є поранені (доповнено)
У Нікополі через атаку є шестеро поранених
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 26 грудня, росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополі Дніпропетровської області. Поранені люди. 

Як повідомили у ДСНС, до 8 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю, з них 7 – госпіталізували до лікарні. Одна жінка – у критичному стані, ще 3 людей – у важкому.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив та МВС повідомляли про шість постраждалих.

"У Нікополі – шестеро поранених через ворожу атаку дроном-камікадзе. Всі постраждалі госпіталізовані", – написав Лисак у телеграмі.

Жінки 39, 63 та 64 років знаходяться у важкому стані. Решта – в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

У МВС додали, що окупанти вдарили по центральному ринку міста. Значно пошкоджені торгові приміщення.

У Нікополі РФ вдарила по центральному ринку
Фото: МВС
У Нікополі РФ вдарила по центральному ринку
У Нікополі РФ вдарила по ринку
Фото: МВС
У Нікополі РФ вдарила по ринку

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