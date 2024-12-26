Через російську атаку без теплопостачання залишилося більш як півмільйона абонентів.

На Харківщині вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів із півмільйона тих, хто залишився без теплопостачання через російські обстріли.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Триває процес відновлення у м. Харків для 1055 багатоквартирних будинків, це 92104 абонентів. А також для майже 17 тисяч абонентів Харківського району.

Протягом доби по області зафіксували понад 10 ударів ворожих БПЛА у Харківському, Ізюмському, Чугуївського районах, а також м. Харків. Частину безпілотників ліквідували сили ППО.

Близько 09:40 25 грудня внаслідок удару по с. Новоосинове Куп’янського району, загинула жінка.

26 грудня близько 05:30 ворог вдарив по с. Дворічна, постраждала 50-річна жінка Госпіталізована до лікарні.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової.