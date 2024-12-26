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На Харківщині вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів

Через російську атаку без теплопостачання залишилося більш як півмільйона абонентів. 

На Харківщині вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів
Фото: timer.od.ua

На Харківщині вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів із півмільйона тих, хто залишився без теплопостачання через російські обстріли. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Триває процес відновлення у м. Харків для 1055 багатоквартирних будинків, це 92104 абонентів. А також для майже 17 тисяч абонентів Харківського району. 

Протягом доби по області зафіксували понад 10 ударів ворожих БПЛА у Харківському, Ізюмському, Чугуївського районах, а також м. Харків. Частину безпілотників ліквідували сили ППО. 

Близько 09:40 25 грудня внаслідок удару по с. Новоосинове Куп’янського району, загинула жінка.

26 грудня близько 05:30 ворог вдарив по с. Дворічна, постраждала 50-річна жінка Госпіталізована до лікарні. 

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової.

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