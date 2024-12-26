Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині

Німецьке видання Bild стверджує, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення посла нашої держави у Федеративній Республіці Німеччина Олексія Макеєва, який обіймав цю посаду з жовтня 2022 року.

За інформацією журналістів, офіційною причиною звільнення є ротація дипломатів, проте Bild відзначає регулярну критику на адресу Макеєва з боку його попередника Андрія Мельника. Дипломат досить різко висловлювався про колегу, закликаючи того "відірвати дупу" та домогтися більшої допомоги з боку німецької влади українським військам.

Мельник нещодавно був призначений представником України в ООН. Під час великих кадрових дипломатичних перестановок Володимир Зеленський не оприлюднював указ про будь-які зміни щодо посольства у Німеччині.

Як стверджує Bild, Макеєва замінить Євген Корнійчук, який наразі працює послом в Ізраїлі.