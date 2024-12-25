Головне за середу, 25 грудня: наслідки ранкової масованої атаки, понад 210 боєзіткнень, оборона Покровська

Бойові дії на Донеччині, 211 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, авіакатастрофа в Казахстані. Яким запам’ятається 1036-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 грудня 211 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій

Також більше 30 боєзіткнень відбулось на Времіському та Курахівському напрямках.

26 бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, три боєзіткнення станом на 22 годину ще тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 грудня – в новині.

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 113 ворожих цілей.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

54 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Росіяни попри значні втрати у живій силі намагаються прорвати оборону міста Покровськ на Донеччині з флангів, повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"На Покровському напрямку лише за останню добу наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. Противник на цьому напрямку сильно переважає в живій силі. Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії — 2-а, 41-а та 51-а центрального військового округу противника. Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", — каже Трегубов.

Водночас ворожа армія уникає фронтального штурму міста і пробує прорвати оборону з флангів, зазнаючи втрат.

Докладніше – в новині.

Дрони СБУ днями підірвали склад боєприпасів на полігоні “Кадамовський” в Ростовській області, повідомили джерела LB.ua.

На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів. Джерела зазначають, що внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

Нагадаємо, сьогодні СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині. Пункт управління розташували у покинутій цивільній будівлі.

Завтра, 26 грудня, діятимуть графіки у одну та півтори черги як для побутових споживачів, так і для бізнесу, інформує Укренерго.

Заходи обмеження споживання застосовуються так:

для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 — півтори черги відключень

17:00 – 21:00 — одна черга відключень

для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", — інформують в Укренерго. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Росіяни пошкодили пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії із зенітного ракетного комплексу. Після цього літак упав під Актау в Казахстані.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. "Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК", — зазначає Коваленко.

Коваленко додає, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки дронів, але не зробила цього.

У результаті пасажирський літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей.

За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, було 67 осіб і 5 членів екіпажу.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!