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На вулиці в Києві знайшли, ймовірно, гранату

Небезпечний предмет знайшли під час прогулянки.

На вулиці в Києві знайшли, ймовірно, гранату
На вулиці в Києві знайшли, ймовірно, гранату
Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

У Шевченківському районі Києва днями виявили потенційно небезпечний предмет. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Чоловік повідомив на спецлінію 112, що під час прогулянки виявив ймовірний боєприпас.

Співробітники патрульної поліції прибули на місце знахідки, огородили його та викликали слідчих та вибухотехніків.

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В Патрульній поліції нагадали, як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів.

На вулиці в Києві знайшли, ймовірно, гранату
Фото: Патрульна поліція Києва
На вулиці в Києві знайшли, ймовірно, гранату

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