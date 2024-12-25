Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе та бив з артилерії

Під обстрілами опинився Нікополь та три громади району.

Упродовж дня російська армія завдала ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та застосувала дрони-камікадзе. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському районі противник скерував 15 дронів-камікадзе. Ще 6 разів вдарив з важкої артилерії.

Пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти. Понівечені 7 приватних будинків, в одному з яких виникла пожежа. Потрощені також гаражі, парники, господарська споруда та авто. Зачепило лінію електропередач.

З людей ніхто не постраждав.

За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі також пошкоджені спортивний об'єкт, адмінбудівля, майже два десятки приватних будинків та 25 багатоквартирних, 3 господарськіспоруди, авто. А ще – 6 шкіл та 7 садочків, медичний заклад.

У Кам'янському – понівечені 2 підприємства. На Криворіжжі внаслідок обстрілів минулося без постраждалих.