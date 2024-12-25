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У Харкові до десяти років ув'язнення засудили адміністратора проросійського Telegram-канал

Чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи. 

У Харкові до десяти років ув'язнення засудили адміністратора проросійського Telegram-канал
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові шанувальник "руського миру" та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 55-річного чоловіка фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, з метою зміни меж території  та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поширення та використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі вчиненого повторно, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства. 

Прокурори довели, що харків’янин, який із симпатією ставиться до політичного керівництва держави-агресорки і підтримує збройну агресію РФ проти України, вирішив ділитися своїми поглядами в інтернеті. Для цього чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи. 

Обвинувачений виклав відео, на якому запевняв, що "Харьков будет в составе россии" і стверджував, що вірить у так званих "освободителей". 

Крім того, на власній сторінці у соціальній мережі  Facebook  чоловік постив дописи із зображенням забороненої комуністичної символіки, у тому числі прапора і герба СРСР, а також п’ятикутної зірки із серпом та молотом.  

"Шанувальник "руського миру" публікував і власні тексти, у яких повторював твердження кремлівської пропаганди. Чоловік стверджував, що кадри з вбитими російською армією цивільними мешканцями Бучі є "постановкою", перекручуючи факти, висловлював зневажливе ставлення до політичного керівництва нашої держави та розповідав, що "в Украине правят нацисты", — додають в прокуратурі. 

Обвинувачений запевняв читачів, що саме українські військові обстрілюють цивільне населення, «згадуючи» про "обстрелы Донбасса" і так звану "аллею ангелов" в тимчасово окупованому Донецьку. 

"Коллективный Запад", "биологическое оружие", яке нібито зберігається в "подземельях Азовстали", "англосаксы" та інші вже усталені обороти російських пропагандистів — усі ці тези чоловік активно використовував при написанні своїх текстів, видаючи їх за "історичну правду". 

Проведена судова семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань обвинуваченого. 

Оскільки чоловік поки що переховується від правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку. 

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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