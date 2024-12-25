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У Росії засудили українця Павла Левченка до 22 років тюрми нібито за тероризм на залізниці в Криму

Слідство стверджує, що він нібито розмістив саморобну вибухівку під залізничним полотном та підірвав під час проходження вантажних потягів.

У Росії засудили українця Павла Левченка до 22 років тюрми нібито за тероризм на залізниці в Криму
Павло Левченко
Фото: Zmina

У Росії Південно-окружний суд у Ростові-на-Дону відправив за ґрати українця Павла Левченка, який нібито скоїв теракти на залізничних коліях в окупованому Сімферополі. 

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA із посиланням на пресслужбу російського суду.

Левченка засудили до 22 років з відбуванням перших п’яти років у в’язниці, а решти – у виправній колонії суворого режиму. Чоловіка також оштрафували на 1 мільйон рублів. 

Росіяни інкримінували йому державну зраду, сприяння терористичній діяльності, теракт, скоєний організованою групою, готування до злочину і замах на злочин, терористичний акт, незаконне виготовлення вибухових пристроїв, порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тяжкі наслідки.

За версією окупантів, 9 квітня 2022 року в Запоріжжі Левченко нібито встановив контакт зі співробітником ГУР, щоб співпрацювати. Через рік він начебто дістав зі схронів компоненти для виготовлення вибухівки та перевіз їх до окупованого Сімферополя. Там він нібито виготовив два саморобних вибухових пристрої, розмістив їх під залізничним полотном та підірвав під час проходження вантажних потягів.

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Росіяни стверджують, що в жовтні 2023 року Левченко мав намір повторити вибухи, але цього разу підірвати паливний склад та залізничне полотно.

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