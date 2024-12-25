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Сьогодні для побутових споживачів застосовуватимуть до 3-х черг відключень одночасно, – “Укренерго”

Такий графік діятиме до кінця доби.

Сьогодні для побутових споживачів застосовуватимуть до 3-х черг відключень одночасно, – “Укренерго”
Ілюстративне фото
Фото: /mykyivregion.com.ua

Сьогодні, 25 грудня, для побутових споживачів застосовуватимуть до 3-х черг відключень світла одночасно, повідомляє “Укренерго”.

Для побутових споживачів:

05:48 – 23:59 – до трьох черг відключень одночасно.

Для промисловості та бізнесу:

15:00 – 23:59 – застосування графіків обмеження потужності.

Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

“Укренерго” визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго. 

“Будь ласка, коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію ощадливо”, – закликали в “Укренерго”. 

  • Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що у трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишилися без тепла.
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