Сьогодні для побутових споживачів застосовуватимуть до 3-х черг відключень одночасно, – “Укренерго”

Сьогодні, 25 грудня, для побутових споживачів застосовуватимуть до 3-х черг відключень світла одночасно, повідомляє “Укренерго”.
Для побутових споживачів:
05:48 – 23:59 – до трьох черг відключень одночасно.
Для промисловості та бізнесу:
15:00 – 23:59 – застосування графіків обмеження потужності.
Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
“Укренерго” визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго.
“Будь ласка, коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію ощадливо”, – закликали в “Укренерго”.
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