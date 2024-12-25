Сьогодні над Дніпропетровщиною ППО збила 42 ворожі ракети

Сьогодні над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 42 ворожі ракети.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат. Дякую, воїни! Ви вберегли життя", – написав він у телеграмі.
- Сьогодні Сили оборони збили усього 113 ворожих цілей. Зокрема, 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів.