Сьогодні над Дніпропетровщиною ППО збила 42 ворожі ракети

Сьогодні над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 42 ворожі ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат. Дякую, воїни! Ви вберегли життя", – написав він у телеграмі.