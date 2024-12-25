Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні над Дніпропетровщиною ППО збила 42 ворожі ракети

Більшість із ракет ворог спрямував на регіон.

Сьогодні над Дніпропетровщиною ППО збила 42 ворожі ракети
Мобільна бригада ППО на Київщині, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Сьогодні над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 42 ворожі ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат. Дякую, воїни! Ви вберегли життя", – написав він у телеграмі. 

  • Сьогодні Сили оборони збили усього 113 ворожих цілей. Зокрема, 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies