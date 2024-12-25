Росіяни здійснили комбіновану атаку, Сили оборони збили 113 ворожих цілей

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 113 ворожих цілей.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська обл.)

12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл у РФ);

106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Фото: Повітряні сили

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.