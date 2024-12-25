Це вже вдруге компанія доєдналася до ініціативи, що дозволила об'єднати близько 150 дітей поліцейських, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон під час захисту України. Основна мета заходу — подарувати дітям позитивні емоції та можливість відчути новорічне диво, попри складний час для нашої країни.

Фото: Епіцентр Ініціатива об'єднала близько 150 дітей поліцейських, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон під час захисту України.

Святковий день розпочався у ТЦ "Епіцентр" на Полярній, де діти вирушили в подорож сімейним парком розваг Epiland. Лабіринти, батути, скеледроми, VR-симулятори та інші розваги допомогли дітям поринути у казковий світ. Після активного дозвілля маленьких гостей чекала ще одна приємна частина — шопінг.

Фото: Епіцентр Святковий день розпочався у ТЦ "Епіцентр" на Полярній

“Нам дуже важливо підтримувати сім’ї тих, хто захищає нашу країну і віддав за неї своє життя. Завдяки благодійній акції діти змогли обрати подарунки для себе та своїх близьких під новорічну ялинку. А їхніми помічниками стали поліцейські, які допомогли створити атмосферу свята, добра й миру,” — зазначив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Віталій Романов.

Фото: Епіцентр Лабіринти, батути, скеледроми, VR-симулятори та інші розваги допомогли дітям поринути у казковий світ

Керівниця департаменту розвитку дозвілля та розваг компанії "Епіцентр" Катерина Черняк також підкреслила важливість таких ініціатив: “Ми віримо, що в ці нелегкі часи наш обов’язок — дарувати кожній дитині свято та віру в чудеса. Тому не просто забезпечуємо дозвілля, а переносимо дітей у безпечні казкові світи, щоб вони хоч трохи відволіклись та забули про суворі реалії війни”.

Фото: Епіцентр Ініціатором заходу виступила Національна поліція України

Благодійна акція пройшла не лише у Києві, а й у ТЦ "Епіцентр" у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях. Ініціатором заходу виступила Національна поліція України, зокрема Ювенальна поліція, Департамент головної інспекції та дотримання прав людини, за підтримки ГО “Капеланський патруль” і БО Project Victory Ukraine.

Фото: Епіцентр Благодійна акція пройшла не лише у Києві, а й у ТЦ "Епіцентр" у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях.

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