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В "Епіцентрі" відбулася національна благодійна акція "Різдво з поліцейськими" Новини компаній

Акція об'єднала 150 дітей.

Це вже вдруге компанія доєдналася до ініціативи, що дозволила об'єднати близько 150 дітей поліцейських, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон під час захисту України. Основна мета заходу — подарувати дітям позитивні емоції та можливість відчути новорічне диво, попри складний час для нашої країни.

Ініціатива об'єднала близько 150 дітей поліцейських, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон під час захисту України.
Фото: Епіцентр
Ініціатива об'єднала близько 150 дітей поліцейських, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон під час захисту України.

Святковий день розпочався у ТЦ "Епіцентр" на Полярній, де діти вирушили в подорож сімейним парком розваг Epiland. Лабіринти, батути, скеледроми, VR-симулятори та інші розваги допомогли дітям поринути у казковий світ. Після активного дозвілля маленьких гостей чекала ще одна приємна частина — шопінг.

Святковий день розпочався у ТЦ &quot;Епіцентр&quot; на Полярній
Фото: Епіцентр
Святковий день розпочався у ТЦ "Епіцентр" на Полярній

“Нам дуже важливо підтримувати сім’ї тих, хто захищає нашу країну і віддав за неї своє життя. Завдяки благодійній акції діти змогли обрати подарунки для себе та своїх близьких під новорічну ялинку. А їхніми помічниками стали поліцейські, які допомогли створити атмосферу свята, добра й миру,” — зазначив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Віталій Романов.

Лабіринти, батути, скеледроми, VR-симулятори та інші розваги допомогли дітям поринути у казковий світ
Фото: Епіцентр
Лабіринти, батути, скеледроми, VR-симулятори та інші розваги допомогли дітям поринути у казковий світ

Керівниця департаменту розвитку дозвілля та розваг компанії "Епіцентр" Катерина Черняк також підкреслила важливість таких ініціатив: “Ми віримо, що в ці нелегкі часи наш обов’язок — дарувати кожній дитині свято та віру в чудеса. Тому не просто забезпечуємо дозвілля, а переносимо дітей у безпечні казкові світи, щоб вони хоч трохи відволіклись та забули про суворі реалії війни”.

Ініціатором заходу виступила Національна поліція України
Фото: Епіцентр
Ініціатором заходу виступила Національна поліція України

Благодійна акція пройшла не лише у Києві, а й у ТЦ "Епіцентр" у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях. Ініціатором заходу виступила Національна поліція України, зокрема Ювенальна поліція, Департамент головної інспекції та дотримання прав людини, за підтримки ГО “Капеланський патруль” і БО Project Victory Ukraine.

Благодійна акція пройшла не лише у Києві, а й у ТЦ &quot;Епіцентр&quot; у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях.
Фото: Епіцентр
Благодійна акція пройшла не лише у Києві, а й у ТЦ "Епіцентр" у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях.

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