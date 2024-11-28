Новорічні прикраси, автотовари та зарядні станції: що купують українці на Black Friday

В перші дні акції “Чорна п’ятниця” продажі товарів у мережі Епіцентр зросли більш ніж на третину.

В перші дні акції “Чорна п’ятниця” продажі товарів у мережі Епіцентр зросли більш ніж на третину. Найбільше українці витрачають на побутову хімію, товари для свят, автотовари, посуд, техніку та електроніку.

Цьогорічна акція Black Friday в мережі Епіцентр та онлайн-магазині epicentrk.ua розпочалася 22 листопада. Вже перші дні розпродажів продемонстрували підвищений інтерес українців до товарів зі знижками, які сягають 70%. За даними аналітики компанії, тільки за перші три дні “Чорної п’ятниці” (22-24 листопада), товарообіг Епіцентру зріс на 35,5% у порівнянні з аналогічним періодом жовтня.

Наприклад, реалізація товарів для новорічних свят (новорічні ялинки, прикраси, іграшки тощо) у зазначений період зросла у 16 разів, а продажі косметики, подарунків, текстилю та дитячих іграшок збільшилися приблизно вдвічі. Високі темпи зростання реалізації продемонстрували автотовари, що було обумовлено приходом холодів і сезонним збільшенням попиту на склоочисники (зростання в 4,5 рази), омивачі (в понад 3 рази) та зимові шини (майже вдвічі).

Внаслідок нової хвилі ракетних атак на об’єкти української енергетичної системи та повернення віялових відключень світла, українці знову почали частіше купувати енерготовари. В перші дні акції Black Friday обсяги реалізації зарядних станцій зросли в 4 рази, павербанок і генераторів - в 3 рази, а газових балонів та туристичних плит - в 2,5 рази. Також суттєво зросли продажі акумуляторних ламп та світильників і одягу та взуття.

“Сезонність та зовнішні фактори, такі як зміна погоди чи віялові відключення світла, суттєво впливають на динаміку продажів пов’язаних категорій товарів, - коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько. - Результати акції “Чорна п’ятниця” в країні багато в чому залежатимуть від зовнішніх чинників: інформаційного поля, споживчих настроїв, кількості і тривалості повітряних тривог тощо”.

Втім, в компанії очікують на поступове пожвавлення продажів ближче до завершального періоду акції, що триватиме до 2 грудня.

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