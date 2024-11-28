“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Новорічні прикраси, автотовари та зарядні станції: що купують українці на Black Friday Новини компаній

В перші дні акції “Чорна п’ятниця” продажі товарів у мережі Епіцентр зросли більш ніж на третину.

Новорічні прикраси, автотовари та зарядні станції: що купують українці на Black Friday

В перші дні акції “Чорна п’ятниця” продажі товарів у мережі Епіцентр зросли більш ніж на третину. Найбільше українці витрачають на побутову хімію, товари для свят, автотовари, посуд, техніку та електроніку.

Цьогорічна акція Black Friday в мережі Епіцентр та онлайн-магазині epicentrk.ua розпочалася 22 листопада. Вже перші дні розпродажів продемонстрували підвищений інтерес українців до товарів зі знижками, які сягають 70%. За даними аналітики компанії, тільки за перші три дні “Чорної п’ятниці” (22-24 листопада), товарообіг Епіцентру зріс на 35,5% у порівнянні з аналогічним періодом жовтня.

Наприклад, реалізація товарів для новорічних свят (новорічні ялинки, прикраси, іграшки тощо) у зазначений період зросла у 16 разів, а продажі косметики, подарунків, текстилю та дитячих іграшок збільшилися приблизно вдвічі. Високі темпи зростання реалізації продемонстрували автотовари, що було обумовлено приходом холодів і сезонним збільшенням попиту на склоочисники (зростання в 4,5 рази), омивачі (в понад 3 рази) та зимові шини (майже вдвічі).

Внаслідок нової хвилі ракетних атак на об’єкти української енергетичної системи та повернення віялових відключень світла, українці знову почали частіше купувати енерготовари. В перші дні акції Black Friday обсяги реалізації зарядних станцій зросли в 4 рази, павербанок і генераторів - в 3 рази, а газових балонів та туристичних плит - в 2,5 рази. Також суттєво зросли продажі акумуляторних ламп та світильників і одягу та взуття.

“Сезонність та зовнішні фактори, такі як зміна погоди чи віялові відключення світла, суттєво впливають на динаміку продажів пов’язаних категорій товарів, - коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько. - Результати акції “Чорна п’ятниця” в країні багато в чому залежатимуть від зовнішніх чинників: інформаційного поля, споживчих настроїв, кількості і тривалості повітряних тривог тощо”.

Втім, в компанії очікують на поступове пожвавлення продажів ближче до завершального періоду акції, що триватиме до 2 грудня.

Матеріал розміщено на правах реклами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies