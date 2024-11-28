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Ракетна атака: Житомир залишився без світла та води

У випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

Ракетна атака: Житомир залишився без світла та води
Фото: Google Maps

Внаслідок ракетної атаки Житомир залишився без світла та води. 

Про це повідомляє КП “Житомирводоканал”. 

“Друзі, унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

Зазначимо, цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.

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