Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою.

Херсон знеструмлений через російську ракетну атаку, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлений. Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою”, – написав Мрочко.

Він зазначив, що фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

Зазначимо, цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.