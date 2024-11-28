Сили оборони за добу ліквідували ще 1220 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 736 630 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 736630 (+1220)
- танків ‒ 9450 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2)
- артилерійських систем – 20852 (+22)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1005 (+0)
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45)
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60)
- спеціальна техніка ‒ 3697 (+10).
Дані уточнюються.
За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів.