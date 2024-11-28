“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1220 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 736 630 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували ще 1220 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 736 630 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 736630 (+1220) 
  • танків ‒ 9450 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2)
  • артилерійських систем – 20852 (+22)
  • РСЗВ – 1256 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1005 (+0) 
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45) 
  • крилаті ракети ‒ 2765 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) 
  • спеціальна техніка ‒ 3697 (+10). 

Дані уточнюються. 

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies