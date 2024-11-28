Міністр енергетики: ворог атакує енергооб'єкти по всій країні

Ціллю сьогоднішньої російської масованої атаки знову стала енергетика.

Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій країні. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях!" – сказав він.

Попередню масовану атаку на енергетику росіяни провели 17 листопада – відтоді держава була змушена повернутися до графіків відключень світла.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет.

Загроза удару чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька влучань, місто частково знеструмлене.

У Києві та області працювала ППО, було падіння уламків у одному районі столиці. Інформації про поранених нема.