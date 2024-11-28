На Харківщини внаслідок обстрілів росіян загинули дві людини, три дістали поранення

Минулої доби росіяни атакували FPV-дроном Вовчанські Хутори, що на Харківщині. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Пошкоджено трактор, приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще двоє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Росіяни також неодноразово атакували FPV-дронами Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки та два автомобілі.

27 листопада поліцейські здійснили 26 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 8 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією РФ. З початку повномасштабного вторгнення харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22389 злочинів росіян.

Як повідомлялося, останнім часом росіяни активізували обстріли по Куп'янську, під постійними ударами перебувають цивільна інфраструктура і транспорт міста.