“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщини внаслідок обстрілів росіян загинули дві людини, три дістали поранення

Пошкоджено трактор і приватний автомобіль.

На Харківщини внаслідок обстрілів росіян загинули дві людини, три дістали поранення
Наслідки удару по Куп'янську (архівне фото)
Фото: Нацполіція

Минулої доби росіяни атакували FPV-дроном Вовчанські Хутори, що на Харківщині. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Пошкоджено трактор, приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще двоє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

У Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у приватний автомобіль. Загинув цивільний чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Росіяни також неодноразово атакували FPV-дронами Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки та два автомобілі.

27 листопада поліцейські здійснили 26 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 8 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією РФ. З початку повномасштабного вторгнення харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22389 злочинів росіян.

Як повідомлялося, останнім часом росіяни активізували обстріли по Куп'янську, під постійними ударами перебувають цивільна інфраструктура і транспорт міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies