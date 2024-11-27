Росіяни посилили обстріли Куп'янська на Харківщині

Під атаками РФ перебувають інфраструктура і транспорт міста.

Останнім часом росіяни активізували обстріли по Куп'янську, під постійними ударами перебувають цивільна інфраструктура і транспорт міста.

Про це повідомляє начальник Куп'янської МВА Андрій Бесєдін, пише "РБК-Україна".

За словами начальника МВА, якщо раніше росіяни за допомогою FPV-дронів намагалися контролювати під'їзди до Куп'янська та центральні частини міста, що значно ускладнювало доставку гуманітарної допомоги.

"Наразі ці обстріли збільшилися, збільшилися в рази. На сьогоднішній день вже понад 10 влучань саме у цивільний транспорт, цивільну інфраструктуру", — уточнив начальник МВА.

Також, темпи евакуації з міста різко знизилися, оскільки місцеві жителі не хочуть виїжджати. Лише на лівому березі річки Оскіл залишається понад тисячу людей.