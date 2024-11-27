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На території Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, досі залишаються майже 180 діте

У зоні бойових дій в Донецькій області перебувають 56 тисяч цивільних.

На території Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, досі залишаються майже 180 діте
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

У 22 населених пунктах Донбасу, де оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, досі залишаються 174 дитини, зокрема 143 — у Покровській громаді. 

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної адміністрації.

Також, у місті Лиман залишається одна дитина, у Костянтинівці — четверо, в Іллінівській громаді — п'ять дітей, Комарській — 21 дитина.

Упродовж минулого тижня з Донецької області було евакуйовано 161 дитину з батьками. З Іллінівської громади виїхали чотири дитини, з Мирноградської — одна, з Костянтинівки та Комарської громади — по 16 дітей.

Найбільше евакуйованих неповнолітніх було саме з Покровської громади — 111 дітей, зокрема 11 із самого Покровська.

Загалом на підконтрольній території Донецької області станом на 26 листопада залишається проживати 321 тисяча жителів. 

У 19 територіальних громадах, визначених зоною активних бойових дій, залишаються 56 тисяч осіб.

У місті Покровськ на Донеччині, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, досі залишається близько 11,5 тис. жителів, серед яких 32 дитини. 

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