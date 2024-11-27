Росіяни атакували Станіслав на Херсонщині, є постраждалий

Також збільшилася кількість поранених через ворожу атаку в Херсоні.

У середу вранці ворожі війська вдарили по Станіславу Херсонської області. Внаслідок атаки РФ поранень зазнав місцевий житель.

Про це інформує Херсонська ОВА.

За інформацією ОВА, чоловіка 1977 року народження доправили до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення обличчя.

Крім того, стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ по Херсону.

Поранення дістав 42-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Також до лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 22-річний чоловік.