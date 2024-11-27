Укрнафта ліквідувала незаконну врізку в трубопровід на Полтавщині

Служба безпеки Укрнафти виявила незаконне втручання в трубопровід компанії на Полтавщині. Врізка знаходилася у лісосмузі поблизу польової дороги на відстані близько 1 км від села Круглик Миргородського району.

Про це повідомила пресслужба Укрнафти.

"У шлейф однієї з газових свердловин були незаконно вварені кульковий кран і металевий патрубок у інгібіторну трубу. Сліди активного відбору відсутні, оскільки свердловина перебуває на капітальному ремонті й не працює близько місяця", - йдеться в повідомленні.

Незаконна врізка ліквідована. На місце події прибула поліція, яка розпочала розслідування. Наразі проводяться заходи для розрахунку збитків та встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що восени минулого року Нафтогаз і Нацпол затримали викрадачів нафтопродуктів на Житомирщині.