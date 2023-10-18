Нафтогаз і Нацпол затримали на Житомирщині викрадачів нафтопродуктів

Служба безпеки "Групи Нафтогаз" спільно з Національною поліцією затримали на Житомирщині викрадачів нафтопродуктів.

Про це повідомив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

За його словами, піймали шістьох осіб на гарячому - під час незаконної врізки у нафтопровід.

Також викрили спільника зловмисників - старшого інспектора відділу охорони ДП «Нафтогазбезпека». Він відповідатиме перед законом, до того ж, його звільнили з роботи.

Нагадаємо, у Житомирській виявили незаконну врізку в нафтопровід "Дружба" у 2018 році.

Того ж року виявили незаконну врізку в нафтопровід у Перемишлянському районі Львівської області, через що стався витік нафти.