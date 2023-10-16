Харків та область повністю готові до опалювального сезону

Голова НАК "Нафтогаз України" зустрівся з керівництвом Харкова і Харківської області.

Голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся із міським головою Харкова Ігорем Тереховим та головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.

Про це повідомляє сайт групи Нафтогаз.

"Місто перебуває в постійній загрозі через можливі обстріли. Наше завдання – забезпечити харків’ян та жителів області газом, його розподілом під час цієї зими й, безумовно, теплом", – заявив Чернишов.

Він високо оцінив стан готовності газових мереж до початку опалювального сезону.

"Взаємодія з місцевою владою відбувається у конструктивному режимі. Попри військові ризики Харків продовжує той можливий розвиток, який може забезпечити в цих умовах. Перебуває в такому стані, що деякі наші міста, які не знаходяться в військових зонах чи прифронтових регіонах, могли б позаздрити роботі місцевої влади в цьому питанні", – додав глава НАК "Нафтогазу".

За словами Ігоря Терехова, попри військові ризики Харків на сьогодні на 100% готовий до опалювального сезону.

Водночас готовність до опалювального сезону на Харківщині залишається на особливому контролі з огляду на війну, розповів голова Нафтогазу.

"Готовність Харківської області потребує особливої уваги. Область готувалась до цієї зими протягом попереднього року. Є максимальна підготовка, яку можна було досягти. Працювали громади, працювали керівники громад. Обласна військова адміністрація була постійно долучена. Нині важливо, щоб мешканці Харківської області були забезпеченні постачанням природного газу", – зазначив Олексій Чернишов.

Він зазначив, що основний виклик наразі – воєнні ризики. "Але з боку газорозподільних мереж, з боку Групи Нафтогаз є відповідна підготовка до реагування в таких випадках".

"Наразі область повністю готова до осінньо-зимового періоду. Після минулорічних обстрілів ми відновили максимальну кількість зруйнованих будівель. І продовжуємо це робити", – підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив на необхідності говорити людям про те, що зима буде важкою, оскільки ворог буде надалі тероризувати населення.

"Однак ми готові реагувати на надзвичайні події, аби забезпечувати жителів Харківщини теплом", – підсумував він.

Нагадуємо, що Олексій Чернишов провів зустріч з колективами Харківської філії та Харківської міської філії "ГАЗМЕРЕЖІ".