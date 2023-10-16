Поблизу Мелітополя в районі військових баз росіян пролунали вибухи

Їх було чутно з боку Молочного лиману.

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, у районі військових баз окупантів та полігонів для навчання, пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

За його словами, мешканці Мелітополя розповідають про вибухи на півдні – з боку Молочного лиману.

"Там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього гарматного м’яса. Спочатку навчаються – потім мінусуються", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, в кінці вересня СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі. В результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.